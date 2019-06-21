صلاح يقود هجوم مصر في مباراة زيمبابوي بأمم أفريقيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيلة الفريق الذي سيواجه زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي انطلق حفل افتتاحها في القاهرة منذ قليل.

ويقود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هجوم منتخب بلاده إلى جانب مروان محسن مهاجم الأهلي، في المباراة التي يستضيفها ملعب ستاد القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – عبد الله السعيد – محمود حسن ( تريزيجيه)

الهجوم – محمد صلاح – مروان محسن .

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية.