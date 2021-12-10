منتخب قطر يسحق نظيره الإماراتي في الشوط الأول

تقدم منتخب قطر على نظيره الإماراتي (5-0) في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما في هذه الأثناء، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021". وسجل المهاجم القطري أكرم عفيف هدف التقدم "للعنابي" مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء وضاعف المهاجم القطري المعز علي النتيجة لمنتخب بلاده بحلول الدقيقة 28 بهدف سجله من ركلة جزاء. وأضاف المدافع خوخي بوعلام تقدم العنابي بتسجيله الهدف الثالث، عند الدقيقة 36 من ركلة جزاء أخرى. وعزز اللاعب عبد العزيز حاتم تقدم اصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 44 وعاد المعز علي ووقع على هدفه الشخصي الثاني والخامس لبلاده في الوقت المحتسب بدلا من الضاع لزمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية.