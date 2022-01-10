برشلونة يصل السعودية استعدادًا لكلاسيكو ريال مدريد بالسوبر الإسباني

وصل فريق برشلونة الإسبانى مساء اليوم، الإثنين، إلى العاصمة السعودية، استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض المقرر إقامته مساء بعد غدٍ الأربعاء، في كأس السوبر الإسبانى ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الكتالونى مع نظيره الملكى، على ستاد "الملك فهد الدولي" في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني.