رقم قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي الممتاز

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين عن تسجيل 103 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبين وأعضاء أجهزة فنية وطبية وإدارية في الفترة من 20 و26 ديسمبر الجاري وكانت الرابطة أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الاختبارات في عام 2020 مع 90 حالة إيجابية وتم تحطيم الرقم القياسي هذا الأسبوع بسبب التفشي الكبير للمتحور "أوميكرون" واضطرت الرابطة حتى الآن إلى تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز في ديسمبر الحالي، في حين عانت الدرجات الثلاث الدنيا في إنجلترا من تأجيلات كثيرة وقالت الرابطة في بيان: "يمكن لرابطة الدوري اليوم أن تؤكد أنها قامت خلال الفترة بين الاثنين 20 والأحد 26 ديسمبر، بإجراء 15186 اختبارا لكوفيد-19 على لاعبي وأجهزة الفرق. ومن بين هؤلاء، كانت هناك 103 حالات إيجابية جديدة" وأضافت: "سلامة الجميع هي أولوية ورابطة الدوري الممتاز تتخذ جميع الخطوات الاحترازية استجابة لتأثير المتحور أوميكرون".