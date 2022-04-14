إصابة داني سيبايوس لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني، مساء الخميس، عن إصابة لاعب وسط الفريق داني سيبايوس بفيروس كورونا، وذلك بعد 48 ساعة من مواجهة تشيلسي الإنجليزى، فى إياب ربع نهائي دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021 - 2022. وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا أكد فيه أن المسحة الأخيرة التى خضع لها اللاعب داني سيبايوس جاءت إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)" وتأكد غياب لاعب وسط الفريق الملكى عن المواجهة المرتقبة أمام فريق إشبيلية، مساء الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي.