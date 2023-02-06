وفاة حارس مالاتيا سبور تحت أنقاض زلزال تركيا
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وفاة حارس مالاتيا سبور تحت أنقاض زلزال تركيا

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العرب اليوم - وفاة حارس مالاتيا سبور تحت أنقاض زلزال تركيا

انقرة - العرب اليوم

توفى أحمد أيوب حارس مرمى فريق مالاتيا سبور التركي، في الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الإثنين.

وقال الألماني يلماز فورال مدرب فريق مالاتيا سبور، في تصريحات نقلتها صحيفة «eurosport»: «تم انتشال جثة الحارس أحمد أيوب من تحت الأنقاض».

وأضاف: «لقد أعطيت الفريق راحة من التدريبات عقب مباراتنا الأخيرة، غادر جميع اللاعبين مدينة مالاتيا باستثناء حارسنا أحمد أيوب فقط».

وأتم: «تم إنقاذ زوجته من تحت الأنقاض، بينما هو لقى مصرعه جراء حادث الزلزال».

وكان زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر قد ضرب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل ودمّر مئات المباني وشعر به سكان الدول المحيطة الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وقبرص.

 

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وفاة حارس مالاتيا سبور تحت أنقاض زلزال تركيا وفاة حارس مالاتيا سبور تحت أنقاض زلزال تركيا



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