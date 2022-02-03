هجمات خطيرة للكاميرون وصلابة دفاعية لمصر واستمرار التعادل السلبي

مرت 30 دقيقة بالتعادل السلبي من عمر لقاء مصر والكاميرون في لقاء نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير الجاري. وشن لاعبو الكاميرون هجمات خطيرة على دفاع المنتخب المصري، الذي تصدى ببسالة لجميع هجمات الأسود الكاميرونية. وأنقذت العارضة منتخب مصر من هدف محقق من رأسية صاروخية للاعب منتخب الكاميرون. يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 اليوم الخميس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي. في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعدما أحبط مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين، في إطار مباريات دور ربع النهائي. ويتقابل مصر والكاميرون للمرة الأولى في نصف النهائي من البطولة القارية. ويتنافس المنتخبان المصري والكاميروني علي بطاقة العبور للمحطة الأخيرة من النسخة الحالية لبطولة أمم إفريقيا، حيث يلتقي الفائز من المباراة مع السنغال في اللقاء النهائي.