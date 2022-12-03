ميسي يقود الأرجنتين للتقدم على أستراليا في الشوط الأول

أنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدمًا على نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب أحمد بن على المونديالي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وسجل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، هدف الشوط الوحيد عند الدقيقة 32 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت في شباك الحارس الأسترالي رايان.

وسيطر لاعبو منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن دون خطورة على مرمى الحارس الأسترالي سوى في تسديدة الهدف.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا، مع المنتخب الهولندي يوم الجمعة القادمة، في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022.