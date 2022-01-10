برشلونة يعلن تعافي بيدري وتوريس من كورونا والتحاقهما بالفريق في الرياض

أعلن نادى برشلونة الإسبانى لكرة القدم، تعافى الوافد الجديد فيران توريس وبيدرى، لاعبى الفريق، من فيروس كورونا، وجاهزيتهما للحاق ببعثة الفريق في الرياض، استعدادا لمواجهة ريال مدريد في السوبر الإسبانى ونشر الحساب الرسمي لنادى برشلونة على موقع "تويتر"، صورة للاعبين معلقا عليها: "بيدري وفيران توريس يلتحقان قريباً بالفريق في الرياض بعدما أظهر كشف كوفيد-19 سلبية المسحة الطبية التي أجريت لهما".