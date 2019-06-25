أبو تريكه يهاجم كوشنر ويرفض مؤتمر البحرين

هاجم لاعب الأهلي السابق، ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مؤتمر البحرين، قائلًا: "صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية، وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة".

ووجه أبوتريكة، رسالة قائلًا، في حسابه على (تويتر): «شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد.. تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى.. مقدساتنا ليست للبيع".

وكان كوشنير، قد افتتح اليوم الثلاثاء، في المنامة الورشة التي دعت لها الإدارة الأمريكية، لتحسين الوضع الاقتصادي بالأراضي الفلسطينية والمنطقة.