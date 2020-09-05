أول رد من مركز التسوية على شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

كشف مصدر داخل مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية أن الأهلي قام قبل أسبوعين برفع قضية ضد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز بمركز التسوية وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ "الكابتن"، أن الأهلي طالب عبدالله السعيد بسداد 5 مليون دولار نتيجة فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودى وانتقاله لبيراميدز دون حصول الأهلي على الشرط الجزائي الثلاثى الموقع بين الأهلي واللاعب وأهلي جدة السعودى.