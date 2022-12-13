الأرجنتين تتقدم بهدفين مقابل لاشيء أمام كراواتيا في نصف نهائي كأس العالم

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي (2-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" في الدقيقة 34 من ركلة جزاء. وضاعف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة في الدقيقة 39 من زمن اللقاء المقام على استاد لوسيل.