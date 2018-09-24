حازم إمام يعبر عن فخره الشديد بمحمد صلاح على طريقته الخاصة

عبر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن شعوره بالفخر الشديد لتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن الثلاثة المرشحين لحصد جائزة (فيفا) لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
وقال إمام خلال استضافته بقناة (أون سبورت): "إذا أقنعني أحد قبل 4 سنوات أن لاعب مصري سيترشح للجائزة مكان ميسي، لاعتبرته مجنونا".
وأضاف: "تواجد صلاح ضمن الثلاثة المرشحين، يثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم".
وأتم حازم إمام: "ترشح محمد صلاح للجائزة إعجاز وإنجاز، وشرف ما بعده شرف".
ويتنافس صلاح على الجائزة مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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