حازم إمام يعبر عن فخره الشديد بمحمد صلاح على طريقته الخاصة

عبر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن شعوره بالفخر الشديد لتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ضمن الثلاثة المرشحين لحصد جائزة (فيفا) لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال إمام خلال استضافته بقناة (أون سبورت): "إذا أقنعني أحد قبل 4 سنوات أن لاعب مصري سيترشح للجائزة مكان ميسي، لاعتبرته مجنونا".

وأضاف: "تواجد صلاح ضمن الثلاثة المرشحين، يثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم".

وأتم حازم إمام: "ترشح محمد صلاح للجائزة إعجاز وإنجاز، وشرف ما بعده شرف".

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.