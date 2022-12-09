الأرجنتين تهز شباك هولندا

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي (1-0)، في المباراة الجارية بينهما اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وسجل المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا هدف التقدم لمنتخب "التانغو" بحلول الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد لوسيل.