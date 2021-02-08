ليفاندوسكي يسجل هدفه الثاني لفريق بايرن ميونيخ في شباك الأهلي في الدقيقة 81

أحرز ليفاندوفسكى الهدف الثانى لفريق بايرن ميونيخ فى مرمى الأهلى فى الدقيقة 81 بالمباراة المقامة حاليا على ملعب أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة بنصف نهائى مونديال الأندية.