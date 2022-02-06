مرور45 دقيقة من نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بين مصر والسنغال ومحمد صلاح يهدد مرمى أسود التيرانجا وهجمات سنغالية وصلابة دفاعية مصرية

مرت 45 دقيقة من عمر لقاء مصر والسنغال بالتعادل السلبي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير الجاري.وتصدى محمد أبو جبل بكل براعة لركلة جزاء نفذها ساديو ماني في الدقيقة 7، بعد تسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى توقعها الحارس أبو جبل وتمكن من التصدي لها.

وواصل منتخب السنغال ضغطه وسط تراجع من منتخب مصر للمناطق الدفاعية.وعاد محمد أبو جيل للتألق مرة أخرى في الدقيقة 11 بعد تصديه لتسديدة إسماعيلا سار جناح أسود التيرانجا.وواصل منتخب السنغال هجماته على دفاعت المنتخب المصري الذي بدا في صلابة دفاعية كبيرة، مع تألق مع أبو جبل في التصدي لأكثر من عرضية وهدد محمد صلاح مرمى السنغال بهجمة منظمىة رواغ فيها أكثر من لاعب سنغالي واخترق منطقة دفاع «أسود التيرانجا».