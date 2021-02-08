النادي الأهلي يجرى 3 تغييرات أمام البايرن دفعة واحدة

أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، 3 تغييرات دفعة واحدة فى الدقيقة 67 من عمر مباراته ضد بايرن ميونيخ، والتي تجمعها حاليا باستاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بنزول بواليا وصلاح محسن وأليو ديانج مكان كل من قفشة وكهربا حسين الشحات.