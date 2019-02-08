الأهلي يتقدم على الحرس بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف على ضيفه حرس الحدود في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة ال٢١ لمسابقة الدوري الممتاز. سجل هدف الأهلي حمد فتحي في الثانية الأخيرة من الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول جاءت متوسطة في المستوى حيث نجح الحرس في منع الأهلي من الوصول لمنطقة الخطورة. وشكل الحرس إزعاجا وكاد يتقدم بهدف لولا أن الحكم محمد معروف ألغى كرة إمام عاشور بإشارة من أحد مساعديه. وفي الوقت الذي تأهب فيه الجميع لنهاية سلبية للشوط سجل فتحي الهدف بعد عرضية رائعة من النجم التونسي علي معلول.