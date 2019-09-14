فوت السنغالي يضيف الهدف الثاني والزمالك يقلص النتيجة

أضاف ليما مولاي لاعب فريق جينراسيون فوت السنغالي الهدف الثاني له ولفريقه في شباك الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل ليما مولاي الهدف الثاني لجينراسيون في الدقيقة 68 من اللقاء، بعد خطأ فادح من دفاع الزمالك، ليصبح اللاعب في حالة إنفراد بالمرمى قبل أن يصوبها أعلى أبو جبل داخل الشباك.

واستطاع مصطفى محمد أن يقلص الفارق بتسجيل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 74 بعد كرة عرضية من ركلة ركنية، حولها المهاجم البديل بنجاح داخل الشباك السنغالية.