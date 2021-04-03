شيكابالا يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك المولودية

تمكن الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في مرمى منافسه مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا سجل شيكابالا هدف في الدقيقة ٣٢ على طريقة ميسي، بمراوغة الدفاع واسكان الكرة الشباك ولم يتمكن الحارس من فعل شئ امامها.