صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش يتمنى الحصول على لقب آخر

تنافس هدف صلاح مع 9 أهداف أخرى على الجائزة، وهم دينيس تشيريتشيف نجم روسيا ضد كرواتيا في كأس العالم، وهدف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ضد نيجيريا، وظهير فرنسا بنيامين بافار ضد الأرجنتين، ونجم ريال مدريد جاريث بيل ضد ليفربول.

بالإضافة إلى هدف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ضد يوفنتوس، وهدف ريكاردو كواريزما ضد إيران، وهدف لازاروس كريستو دولوبولوس في شباك أوليمبياكوس وهدف جيورجيان دي أراسكايتا لاعب كروزيرو في شباك أمريكا إم جي.

ترشح محمد صلاح للجائزة لم يكن بهدفه الرائع ضد توتنام ولا في واتفورد بعد مراوغة أكثر من مدافع، ولا حتى هدفه الأول في روما.

ربما لم يكن ذلك الهدف هو أجمل أهداف صلاح الـ44 في الموسم الماضي التاريخي رفقة الريدز.