صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش يتمنى الحصول على لقب آخر

تنافس هدف صلاح مع 9 أهداف أخرى على الجائزة، وهم دينيس تشيريتشيف نجم روسيا ضد كرواتيا في كأس العالم، وهدف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ضد نيجيريا، وظهير فرنسا بنيامين بافار ضد الأرجنتين، ونجم ريال مدريد جاريث بيل ضد ليفربول.
بالإضافة إلى هدف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ضد يوفنتوس، وهدف ريكاردو كواريزما ضد إيران، وهدف لازاروس كريستو دولوبولوس في شباك أوليمبياكوس وهدف جيورجيان دي أراسكايتا لاعب كروزيرو في شباك أمريكا إم جي.
ترشح محمد صلاح للجائزة لم يكن بهدفه الرائع ضد توتنام ولا في واتفورد بعد مراوغة أكثر من مدافع، ولا حتى هدفه الأول في روما.
ربما لم يكن ذلك الهدف هو أجمل أهداف صلاح الـ44 في الموسم الماضي التاريخي رفقة الريدز.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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