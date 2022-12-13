الأرجنتين تتقدم بهدفين مقابل لاشيء أمام كراواتيا في نصف نهائي كأس العالم

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي (2-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" من ركلة جزاء في الدقيقة 34 من الشوط الأول للقاء المقام على استاد لوسيل.