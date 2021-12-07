الجزائر تهز شباك مصر في كأس العرب 2021
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الجزائر تهز شباك مصر في كأس العرب 2021

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العرب اليوم - الجزائر تهز شباك مصر في كأس العرب 2021

منتخب الجزائر
الدوحه - العرب اليوم

 تقدم المنتخب الجزائري على نظيره المصري (1-0) في المباراة الجارية بينهما اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة الختامية ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.وسجل المدافع الجزائري محمد أمين توغاي هدف التقدم لمنتخب "محاربي الصحراء" مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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الجزائر تهز شباك مصر في كأس العرب 2021 الجزائر تهز شباك مصر في كأس العرب 2021



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