حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل سفر الأخير إلى ألمانيا لتلقى العلاج.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع مؤمن زكريا مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش على هامش حضور رئيس النادى مران اليوم وهو المران الذى شهد تواجد زكريا، حيث جلس على الدكة كما اعتاد فى بعض التدريبات الماضية التى غاب عنها للإصابة.

ويتوجه مؤمن زكريا برفقة وكيل أعماله إلى ألمانيا خلال اليومين المقبلين من أجل بدء جلسات العلاج، بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.

وكان جهاز كرة القدم بالنادى أكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الاهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الخطيب لأن سياسة الأهلى لم تتغير ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادى يعطى موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته والتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلى محل اهتمام ورعاية ناديهم، جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية.

وتأتى جلسة الخطيب مع زكريا اليوم لتؤكد دعم الأهلى له فى هذه "المحنة" ووقوف النادى بجواره خلال رحلته العلاجية.