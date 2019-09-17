الخطيب يجتمع بـمؤمن زكريا فى الأهلى قبل رحلة ألمانيا العلاجية
آخر تحديث GMT21:04:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

الخطيب يجتمع بـ"مؤمن زكريا" فى الأهلى قبل رحلة ألمانيا العلاجية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخطيب يجتمع بـ"مؤمن زكريا" فى الأهلى قبل رحلة ألمانيا العلاجية

الصورة نقلًا عن موقع الأهلي المصري
القاهرة - العرب اليوم

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل سفر الأخير إلى ألمانيا لتلقى العلاج.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع مؤمن زكريا مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش على هامش حضور رئيس النادى مران اليوم وهو المران الذى شهد تواجد زكريا، حيث جلس على الدكة كما اعتاد فى بعض التدريبات الماضية التى غاب عنها للإصابة.

ويتوجه مؤمن زكريا برفقة وكيل أعماله إلى ألمانيا خلال اليومين المقبلين من أجل بدء جلسات العلاج، بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.

وكان جهاز كرة القدم بالنادى أكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الاهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الخطيب لأن سياسة الأهلى لم تتغير ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادى يعطى موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته والتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلى محل اهتمام ورعاية ناديهم، جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية.

وتأتى جلسة الخطيب مع زكريا اليوم لتؤكد دعم الأهلى له فى هذه "المحنة" ووقوف النادى بجواره خلال رحلته العلاجية.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخطيب يجتمع بـمؤمن زكريا فى الأهلى قبل رحلة ألمانيا العلاجية الخطيب يجتمع بـمؤمن زكريا فى الأهلى قبل رحلة ألمانيا العلاجية



أخبار ذات صلة

GMT 23:52 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر

وست هام يخطف تعادلا مثيرا أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى
العرب اليوم - وست هام يخطف تعادلا مثيرا أمام أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

GMT 19:44 2019 السبت ,14 أيلول / سبتمبر

فوت السنغالي يضيف الهدف الثاني والزمالك يقلص النتيجة
العرب اليوم - فوت السنغالي يضيف الهدف الثاني والزمالك يقلص النتيجة

GMT 19:03 2019 السبت ,14 أيلول / سبتمبر

ميمامولاي يتقدم لفوت السنغالي بهدف في شباك الزمالك
العرب اليوم - ميمامولاي يتقدم لفوت السنغالي بهدف في شباك الزمالك

GMT 16:42 2019 السبت ,14 أيلول / سبتمبر

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت
العرب اليوم - ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت

GMT 13:21 2019 السبت ,14 أيلول / سبتمبر

صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
العرب اليوم - صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تُعدُّ غرفة "كوتيليون" في فندق "بيير" مكانًا رائعًا لعرض حيوي

تعرفي على مجموعة أزياء "بروك" لربيع 2020 البسيطة والأقل غرابةً

باريس - العرب اليوم

تُعدُّ غرفة "كوتيليون" في فندق "بيير" مكانًا رائعًا لعرض أزياء حيوي، وهو المكان الذي اختاره الثنائي لورا فاسار، وكريستوفر بروك، لعرض مجموعة "بروك" لموسم ربيع 2020، إذْ بدت تشكيلة هذا الموسم أكثر بساطةً وأقل غرابةً من المجموعات السابقة، حيث أوضحت لورا، أنَّ استراتيجيتهما لهذا الموسم تمثّلت في تقديم عرضٍ موجزٍ "لما يعتقدان أنَّ امرأة بروك ستستخدمه وترتديه"، مشيرةً إلى التركيز على القطع الأكثر مبيعًا لعلامتها التجارية على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك فساتين القميص وسترات البيبلوم المربوطة من الأمام والتي يمكن تنسيقها مع الجينز، والمعاطف الدرامية بذيولها الضخمة التي يمكن ارتداؤها خلال النهار والليل. ولكن كان هناك أيضًا قطعٌ جديدةٌ في المجموعة، حيث تحدّث كريستوفر عن المجموعة قائلًا: "بدأنا هذا الموس...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:24 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

جنيفر لوبيز تتحدى سنوات عمرها بأكثر الإطلالات أناقةً وعصرية
العرب اليوم - جنيفر لوبيز تتحدى سنوات عمرها بأكثر الإطلالات أناقةً وعصرية

GMT 05:52 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

تفاصيل أطول رحلة بحرية تزور 51 دولة وعمرها 245 يومًا
العرب اليوم - تفاصيل أطول رحلة بحرية تزور 51 دولة وعمرها 245 يومًا

GMT 16:37 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

تعرف على أغلى 5 منازل لمشاهير في العالم
العرب اليوم - تعرف على أغلى 5 منازل لمشاهير في العالم

GMT 01:08 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

المبعوث الخاص للأمم المتحدة يُحذر من ابتعاد اليمن عن السلام
العرب اليوم - المبعوث الخاص للأمم المتحدة يُحذر من ابتعاد اليمن عن السلام

GMT 01:37 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

فيفي عبده تطُل من جديد على شاشة "إم بي سي" بعد طول غياب
العرب اليوم - فيفي عبده تطُل من جديد على شاشة "إم بي سي" بعد طول غياب

GMT 02:29 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر

"لانجيري" ريهانا تتفوّق على "فكتوريا سيكريت" وتناسب النساء من مختلف الأحجام
العرب اليوم - "لانجيري" ريهانا تتفوّق على "فكتوريا سيكريت" وتناسب النساء من مختلف الأحجام

GMT 04:57 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر

مدينة كوبي تقدّم متعة السياحة في اليابان بين الطبيعة والترفيه
العرب اليوم - مدينة كوبي تقدّم متعة السياحة في اليابان بين الطبيعة والترفيه

GMT 06:09 2019 الثلاثاء ,17 أيلول / سبتمبر

6 حِيل ديكورية لاستغلال الأعمدة الخرسانية منتصف الصالة
العرب اليوم - 6 حِيل ديكورية لاستغلال الأعمدة الخرسانية منتصف الصالة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:40 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : أسامة حجاج
العرب اليوم - بقلم : أسامة حجاج

GMT 14:10 2019 السبت ,16 آذار/ مارس

بريشة : هاني مظهر
العرب اليوم - بريشة : هاني مظهر

GMT 04:17 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

بريشة : هاني مظهر
العرب اليوم - بريشة : هاني مظهر

GMT 07:37 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

بريشة : أسامة حجاج
العرب اليوم - بريشة : أسامة حجاج

GMT 02:59 2019 الخميس ,21 آذار/ مارس

بريانكا شوبرا أنيقة خلال جولة ترويجية لها في نيويورك
العرب اليوم - بريانكا شوبرا أنيقة خلال جولة ترويجية لها في نيويورك

GMT 06:18 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : أسامة حجاج
العرب اليوم - بقلم : أسامة حجاج

GMT 07:36 2018 الإثنين ,24 كانون الأول / ديسمبر

خبراء يحذرون من هذه الأطعمة في وجبة الفطور
العرب اليوم - خبراء يحذرون من هذه الأطعمة في وجبة الفطور

GMT 06:15 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

بقلم : عهد التميمي
العرب اليوم - بقلم : عهد التميمي

GMT 04:53 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطس

إيرينا شايك تخطف الأنظار بفستانها الذهبي القصير
العرب اليوم - إيرينا شايك تخطف الأنظار بفستانها الذهبي القصير

GMT 05:50 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

رئيس المجلس الرئاسى الليبي يلتقي السفير البريطاني
العرب اليوم - رئيس المجلس الرئاسى الليبي يلتقي السفير البريطاني

GMT 07:03 2019 الأحد ,03 آذار/ مارس

مباحثات سعودية-بريطانية تتناول العمل المُشترك في محاربة التطرّف
العرب اليوم - مباحثات سعودية-بريطانية تتناول العمل المُشترك في محاربة التطرّف

GMT 08:12 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

بريشة : Plantu
العرب اليوم - بريشة : Plantu

GMT 09:14 2019 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

منصور يتحفظ على حكم مباراة فريقه أمام المقاصة في الكأس
العرب اليوم - منصور يتحفظ على حكم مباراة فريقه أمام المقاصة في الكأس

GMT 01:20 2018 الإثنين ,20 آب / أغسطس

محسن مرزوق يحذر من إحكام حركة "النهضة" قبضتها على السلطة
العرب اليوم - محسن مرزوق يحذر من إحكام حركة "النهضة" قبضتها على السلطة

GMT 05:56 2019 السبت ,14 أيلول / سبتمبر

السعودية تعلن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لـ"أرامكو"
العرب اليوم - السعودية تعلن السيطرة على حريقين في معملين تابعين لـ"أرامكو"

GMT 20:47 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارس

بريشة - محمد العقل
العرب اليوم - بريشة - محمد العقل

GMT 10:44 2019 الأحد ,08 أيلول / سبتمبر

وائل رياض يكشف النتائج الإيجابية للفوز على السعودية
العرب اليوم - وائل رياض يكشف النتائج الإيجابية للفوز على السعودية

GMT 14:12 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

عبدالملك المخلافي يخرج عن صمته ويعلق على الأحداث الأخيرة التي واجهت عدن
العرب اليوم - عبدالملك المخلافي يخرج عن صمته ويعلق على الأحداث الأخيرة التي واجهت عدن
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab