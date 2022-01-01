إصابة نوير و3 لاعبين آخرين فى بايرن ميونخ بفيروس كورونا

أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى، مساء اليوم السبت، إصابة 5 فى صفوف الفريق البافارى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال فترة العطلة الشتوية الحالية وذكر نادى بايرن ميونخ فى بيانه الرسمى أنه "تم تأكيد إصابة أربعة لاعبين بفيروس كورونا وهم (نوير - كومان - توليسو - ريتشاردز) وكذلك المدرب المساعد توبمولر" وأضاف بيان النادى البافارى، "لذلك سيغيبون عن الاستعدادات لاستكمال النصف الثاني من الموسم الحالي المقرر أن تبدأ 3 يناير".