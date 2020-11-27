شيكابالا يسجل هدف التعادل للزمالك أمام الأهلي

أحرز شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي الأهلي في الدقيقة31 من عمر المباراة التي تجمعهما علي لقب دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السوليه.