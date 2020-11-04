تعادل سلبي بين الزمالك والرجاء بعد 30 دقيقة في إياب نصف دوري أبطال أفريقيا

سيطر التعادل السلبي على مباراة الزمالك والرجاء المغربي بعد مرور 30 دقيقة من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليًا، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا.وشهدت أول ربع ساعة من مباراة الزمالك والرجاء، بداية حماسية من جانب الفريق المغربي الذي خسر في لقاء الذهاب في الدار البيضاء، بهدف نظيف، ليبدأ المباراة طامحًا في مباغتة الزمالك حيث هدد مرمى الأبيض خاصة عن طريق التسديدات حيث أطلق سفيان رحيمي تصويبة بوجه القدم خارج مرمى الأبيض ثم واصل الرجاء ضغطه القوي وسط تماسك الدفاعات البيضاء.