الأهلي يتعادل سريعا مع الاتحاد السكندري

سريعا نجح الأهلي في ادراك التعادل مع الاتحاد السكندري عن طريق مروان محسن في الدقيقة ٢٩، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب السلام ضمن مباريات الدوري .

البداية عن طريق المالي الدولي ساليف كوليبالي الذي ارسل كرة عالية خلف الدفاع المتقدم، لينقض عليها مروان محسن براسية على يسار الحارس الزنفلي .