خناقة بين لاعبي سموحة وحكم مباراة أسوان والأمن يتدخل

شهدت مباراة سموحة وأسوان، اشتباكات وخناقة بين لاعبي الفريق السكندري وحكم اللقاء وليد عبدالرازق، اعتراضا على قراراته خلال المباراة، على الرغم من احتساب ركلة جزاء للفريق، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. وجاء اعتراض لاعبو سموحة على وليد عبدالرازق، بسبب عدم إضافة وقت بعد ركلة الجزاء، التي سجلها ناصر ماهر، في شباك مسعد عوض حارس مرمى أسوان، اضطر حكم اللقاء، لتوجيه بطاقة صفراء لـ أحمد أبوالفتوح لاعب الموج الأزرق وتدخل أمن الملعب، لفض اشتباك لاعبي سموحة مع حكم المباراة.