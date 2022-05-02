مدرب فريق بولونيا الإيطالي سينيسا ميهايلوفيتش يُغادر المشفى بعد علاجه من السرطان
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مدرب فريق بولونيا الإيطالي سينيسا ميهايلوفيتش يُغادر المشفى بعد علاجه من السرطان

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العرب اليوم - مدرب فريق بولونيا الإيطالي سينيسا ميهايلوفيتش يُغادر المشفى بعد علاجه من السرطان

كرة القدم
روما - العرب اليوم

أعلن نادي بولونيا الإيطالي في بيان رسمي اليوم الاثنين مغادرة مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش المستشفى بعد استجابته بشكل جيد للعلاج من سرطان الدم وجاء في البيان أن ميهايلوفيتش غادر مستشفى سانت أورسولا في شمال إيطاليا وهو في حالة جيدة وتم نقل المدرب الصربي الذي يكافح سرطان الدم منذ عام 2019 إلى المستشفى مرة جديدة في مارس خوفا من تدهور وضعه الصحي وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصربي البالغ 53 عاما سينضم مجددا إلى لاعبيه في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم الحالي للقيام بمهامه الفنية، حيث يحتل بولونيا المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو" برصيد 43 نقطة.

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مدرب فريق بولونيا الإيطالي سينيسا ميهايلوفيتش يُغادر المشفى بعد علاجه من السرطان مدرب فريق بولونيا الإيطالي سينيسا ميهايلوفيتش يُغادر المشفى بعد علاجه من السرطان



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