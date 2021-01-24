إنبي يتغلب على البنك الأهلي بالدوري المصري

تغلب فريق إنبي على فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما اليوم بإستاد بتروسبورت بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم. وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنبي إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.