عماد متعب يعترف بفضل زوجته يارا نعوم على الهواء

أعلن عماد متعب لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه اعتمد على نفسه فى بداية حياته، موضحًا أنه جاء إلى القاهرة فى سن الـ 12 معلقا "أنا كنت بجهز الأكل لنفسي".

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حياتك» المذاع على قناة المحور تقديم رانيا علواني، أن أكثر وجبة كان يحبها هى المكرونة وكشف أنها من أفضل الأشياء الصحية للاعب الكرة قبل خوض المباراة.

وأشار إلى أن زوجته يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، وقفت بجواره فى أشياء كثيرة، خلال لعبه فى النادى الأهلى وفريق اتحاد جدة والتعاون وفرق كثيرة.

وأوضح أن لعب الكرة تجعل الشخص يعتمد على نفسه ولا يحب إزعاج الآخرين، وكشف "أنه دخل غرفة العمليات فى مرة ومفيش حد عرف".