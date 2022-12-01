تدهور الحالة الصحية لأيقونة كرة القدم بيليه ونقله إلى المستشفى

تم نقل أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه"، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في موطنه البرازيل، بسبب تورم في جميع أنحاء جسده وقصور في القلب. كما يخضع "بيليه"، البالغ من العمر 82 عاماً، حالياً للعلاج من سرطان النقيلي، وفقاً لـ ESPN Brasil، التي وصفت حالته بأنها منهكة.

تفاصيل الحالة الطبية لبيليه

بعد أن نقلته زوجته "مارسيا أوكي" إلى المستشفى، أكد الطاقم الطبي حالته على أنها تورم عام، وقصور القلب اللا تعويضي، الذي يتسبب في تقييد وظيفي للقلب. مشكلة أخرى أبلغ عنها الفريق الطبي هي حقيقة أن العلاج الكيميائي الذي تم إجراؤه خلال الأشهر القليلة الماضية لم يظهر أي استجابة للأورام الموجودة في مختلف أعضاء جسم ملك كرة القدم.