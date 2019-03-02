الإسماعيلي يخسر أمام شباب قسنطينة بثلاثية ويودع دوري الأبطال رسميا

ودع فريق الإسماعيلي دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الخسارة أمام شباب قسنطينة الجزائري بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

سجل ثلاثية أصحاب الأرض، نصر الدين زعلانى ونسيم يطو وديلان بهمبولا في الدقائق 45 و67 و81، بينما أحرز هدفي الدراويش عماد جمدي وشيلونجو في الدقيقتين 13 و50.

وتلقى الدراويش الخسارة الثالثة في المجموعة وفشل في تحقيق اي فوز ليودع البطولة رسميا بينما وضع شباب قسنطينة قدما في ربع النهائي.

بهذه النتيجة رفع شباب قسنطينة رصيده إلى 10 نقاط صدر بها المجموعة الثالثة بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة واحدة وودع المسابقة رسميا.