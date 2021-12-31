إصابة ثنائي يوفنتوس بفيروس كورونا قبل مواجهة نابولي بالدوري الإيطالي

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى، مساء اليوم، الجمعة، إصابة لاعبين فى صفوف الفريق الأول بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك قبل المواجهة التي يخوضها أمام نابولى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي وأصدر نادى يوفنتوس بيانا عبر موقعه الرسمي ذكر فيه، "يُعلن نادي يوفنتوس إصابة كل من بنسوليو وآرثر ميلو بعدوى فيروس كورونا" وأضاف بيان نادى يوفنتوس، "تم وضع الثنائي في عزل وفقًا للبروتوكول الصحي المعمول به".