إبراهيموفيتش يصرح لعبت 6 أشهر وأنا مصاب بالرباط الصليبي

كشف نجم نادي ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الخميس، أنه لعب وهو مصاب بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال الأشهر الستة الماضية وقال إبراهيموفيتش عبر حسابه بـ"إنستغرام"، إنه كان مصمماً على الوفاء بوعده لميلان بالفوز بأول ألقابه ببطولة الدوري الإيطالي منذ 11 عاماً وأضاف: "ركبتي كانت منتفخة للغاية وأخذت أكثر من 20 حقنة في 6 أشهر".

وتابع: "كنت أجفف ركبتي مرة في الأسبوع، أتناول مسكنات الآلام يومياً، بالكاد كنت أنام بسبب الألم، حتى في التمارين لم أتمرن أكثر من 10 مرات بسبب الإصابة" وأتم قائلا: "كان لدي هدف واحد، وهو جعل زملائي والمدرب ستيفانو بيولي أبطالا لإيطاليا لأنني وعدتهم، واليوم لدي رباط صليبي جديد وبطولة أخرى" وأعلن ميلان أمس الأربعاء، في بيان أن المهاجم السويدي المخضرم أجرى عملية جراحية ناجحة في ركبته بمدينة ليون الفرنسية سيغيب على إثرها تتراوح بين 7 و8 أشهر.