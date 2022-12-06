البرتغال تهز شباك سويسرا في كأس العالم 2022

تقدم المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري (1-0)، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل المهاجم البرتغالي غونسالو راموس هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد لوسيل.