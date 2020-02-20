اوناجم وجمعة يجريان عمليات الإحماء بين شوطي السوبر
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اوناجم وجمعة يجريان عمليات الإحماء بين شوطي السوبر

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العرب اليوم - اوناجم وجمعة يجريان عمليات الإحماء بين شوطي السوبر

نادي الزمالك
القاهره ـ العرب اليوم

قام محمد اوناجم وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك بعمليات الاحماء بين شوطي مباراة السوبر المقامة الان علي استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، في اتجاه لاستبدالهما مع بداية الشوط الثاني. وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

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اوناجم وجمعة يجريان عمليات الإحماء بين شوطي السوبر اوناجم وجمعة يجريان عمليات الإحماء بين شوطي السوبر



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