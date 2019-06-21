لاعبو الفراعنة يؤدون عملية الإحماء استعدادا لزيمبابوي

أدى لاعبو المنتخب الوطني عملية الاحماء، قبل قليل، استعدادًا لخوض فاعليات المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الامم الافريقية، أمام منتخب زيمبابوي، باستاد القاهرة.

وملأت الجماهير المصرية ملعب استاد القاهرة الدولي، تمهيدا لحضور حفل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، مصر 2019.

وتشهد البطولة الأفريقية هذه المرة 4 أشياء جديدة تحدث لأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم الأفريقية، حيث يشارك في هذه البطولة 24 منتخبا، كما يتوفر لكل منتخب ملعب تدريب خاص به عكس ما كان يحدث سابقًا بتدرب فريقين على نفس الملعب.

وتضم مجموعة الفراعنة كلا من منتخبات اوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى.