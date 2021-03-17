النني يفاضل بين صلاح وماني وتوريه ويفسر اختياره

قال لاعب خط وسط نادي أرسنال، الدولي المصري محمد النني، إن مواطنه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، هو أسطورة بالفعل في مصر، وأفضل لاعب في إفريقيا خلال الوقت الحالي وأحد أساطير القارة.

وفي مقابلة مع القناة الرسمية لنادي أرسنال، طلب من النني اختيار أفضل لاعب إفريقي في الوقت الحالي، بين مواطنه صلاح، وزميل الآخر في نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني.

واختار النني مواطنه صلاح دون تردد، وفسر اختياره قائلا: "سأذهب بالخيار إلى محمد صلاح، هو أسطورة الآن في مصر ومن الرائع أن تصبح أسطورة قبل أن تعتزل وأن تعامل كذلك وأنت ما زلت تلعب".

وأضاف: "الكثير من اللاعبين في تاريخ كرة القدم لم يحققوا ذلك، أن ينظر لهم الناس والعالم كأساطير وهم ما زالوا يلعبون، هذه نقطة مميزة وصل إليها صلاح في الوقت الحالي".

وعن الأفضل بين صلاح والنجم الإيفواري يايا توريه، قال النني: "سأختار صلاح أيضا، على الرغم من أنني أعرف أن صعوبة دور لاعب الوسط (في إشارة إلى توريه) تكون أكبر من أدوار المهاجم كونه يكون مطالبا بالكثير من الأدوار المركبة".

جدير بالذكر أن بداية النني وصلاح كانت مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن يحترفا في بازل السويسري ويتزاملا هناك أيضا، وانتقل بعدها النني لأرسنال، بينما تنقل صلاح بين تشيلسي، وفيورنتينا، وروما، قبل أن يستقر به الحال في ليفربول.