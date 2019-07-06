محمد صلاح يهدد مرمى جنوب افريقيا بقذيفة من داخل الـ 18

سدد محمد صلاح نجم المنتخب المصري كرة صاروخية هددت مرمى جنوب أفريقيا، وتحولت لضربة ركنية فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف - محمد النني ، طارق حامد - محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.

فيما ضم تشكيل جنوب أفريقيا كلاً من.. حراسة المرمى: رونوين ويليامز، خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا، خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش، خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا.