فالنسيا يؤكد وجود 4 إصابات جديدة بكورونا فى صفوف الفريق قبل لقاء إسبانيول

أعلن نادى فالنسيا الإسبانى، عن إصابة 4 من لاعبى الخفافيش بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، اليوم الأربعاء، بعد أن أثبتت نتيجة الفحوصات الطبية إيجابيتها، وأنهم يخضعون حاليا للعزل الصحى المنزلى وأنهم بدأوا حاليا فترة التعافى وكتب حساب الخفافيش، عبر تويتر: "بعد فحوصات PCR الخاصة بـ COVID19 التى أجراها النادى فى الساعات الأخيرة، تم الكشف عن أربع حالات إيجابية ضمن الفريق، ولقد تم عزل كل الحالات الإيجابية وبدأوا فترة التعافى، نتمنى لهم الشفاء العاجل". ويستعد فالنسيا، لمواجهة نظيره إسبانيول، مساء الجمعة المقبل، على ملعب ميستايا، ضمن لقاءات الجولة 19 من بطولة الدورى الإسبانى لكرة القدم "اللاليجا"، ويحتل فريق فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.