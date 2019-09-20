تأكد غياب طارق حامد عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري بسبب الإنذارات

تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ياتي هذا للايقاف والحصول على الانذار الثالث.

حيث حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقامة ببرج العرب.

وسبق وحصل اللاعب على انذارين في مباراتي المقاصة والاتحاد السكندري في دوري ربع النهائي ونصف النهائي لكأس مصر.