النجم محمد صلاح يحصل على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم

كتب محمد صلاح نجم منتخب مصر اسمه بحروف من نور، حين فاز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف بالعالم في الموسم الماضي.
وتوج صلاح بالجائزة بهدفه في مباراة إيفرتون الموسم الماضي حين راوغ مدافعي التوفيز وسدد كرة لولبية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.
وحصل الدولي المصري على جائزته خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختيار الأفضل في كل الفئات الذي يقام في هذه الأثناء في لندن.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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