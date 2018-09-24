النجم محمد صلاح يحصل على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم

كتب محمد صلاح نجم منتخب مصر اسمه بحروف من نور، حين فاز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف بالعالم في الموسم الماضي.

وتوج صلاح بالجائزة بهدفه في مباراة إيفرتون الموسم الماضي حين راوغ مدافعي التوفيز وسدد كرة لولبية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

وحصل الدولي المصري على جائزته خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لاختيار الأفضل في كل الفئات الذي يقام في هذه الأثناء في لندن.