الأهلي يهدد مرمى بايرن ميونخ في الدقيقة 55 ومحاولات لإدراك التعادل

هدد لاعبو الأهلي دفاعات بايرن ميونيخ في الدقيقة 55 من هجمة منظمة بين طاهر محمد وكهربا، في المباراة التي تجمعها اليوم، الاثنين، على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم، ولكن تمكن دفاع البايرن من إفساد الهجمة.