الأهلي يتلقى هدف عكسي من ايمن اشرف

تسبب مدافع الأهلي ايمن اشرف في تلقي شباك فريقه هدف عكسي في الدقيقة ١٩ ، خلال المباراة الي يخوضها الان امام الاتحاد السكندري ، ضمن مباريات الدوري على ملعب السلام .

جاء الهدف بعدما انطلق داودا داخل منطقة الجزاء، حاول ايمن اشرف ابعادها قبل وصولها للمنفرد خالد قمر، لكن الكرة اصطدمت في قدم اشرف وتحولت على يمين الحارس علي لطفي