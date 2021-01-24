فاز منتخب سويسرا على نظيره الجزائري بنتيجة 27 - 24، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً. وبهذا الفوز، يرتفع رصيد منتخب سويسرا إلى أربعة نقاط في المركز الرابع بشكل مؤقت في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة النرويج وأيسلندا والتى ستنطلق بعد قليل، بينما يواصل المنتخب الجزائري تذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.