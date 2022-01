روبرت ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فوز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم، اليوم الاثنين، خلال حفل توزيع جوائز "The Best 2021" في مدينة زيوريخ السويسرية وتفوق ربرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best 2021" على الثنائي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.