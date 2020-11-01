المقاولون العرب يحرز هدفة الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة العاشرة من أحداث المباراة

أحرز محمود السيد لاعب المقاولون العرب هدف تقدم فريقه في شباك نادي بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .وتمكن محمود السيد من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة "10 "، من خلال الإنفراد بحارس مرمي نادي بيراميدز ليتمكن من وضعها بسهوله لتسكن الشباك.