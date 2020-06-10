خالد الغندور يعلن إصابة ابنته الصغرى بفيروس كورونا

أعلن لاعب نادي الزمالك المصري السابق ومقدم البرامج الحالي خالد الغندور، إصابة ابنته الصغرى بفيروس كورونا "كوفيد-19". وكتب الغندور عبر صفحته على "فيسبوك": "أعتذر عن عدم الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بفيروس كورونا وربنا يحفظ الجميع". تجدرالإشارة إلى أن عدد المصابين بالفيروس في مصر وصل حتى الآن إلى 36,829، فيما بلغ عدد الوفيات 1,306.